Due ex consiglieri dovranno pagare 110 mila euro per 'danni d'immagine' alla Regione Sardegna (Di martedì 27 settembre 2022) AGI Due ex consiglieri regionali della Sardegna, già condannati per peculato nell'ambito delle inchieste della procura di Cagliari sulle spese dei fondi dei gruppi consiliari, dovranno risarcire la Regione per il danno d'immagine arrecato con il loro comportamento. Lo prevedono due distinte pronunce della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Sardegna, nei confronti di altrettanti ex consiglieri del Pdl: Carlo Sanjust dovrà pagare 60 mila euro, mentre Onorio Petrini è stato condannato a versarne 50 mila. In sede penale Sanjust in primo grado aveva subito nel 2015 una condanna, in abbreviato, per peculato a due anni e 4 mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, pena ... Leggi su agi (Di martedì 27 settembre 2022) AGI Due exregionali della, già condannati per peculato nell'ambito delle inchieste della procura di Cagliari sulle spese dei fondi dei gruppi consiliari,risarcire laper il danno d'arrecato con il loro comportamento. Lo prevedono due distinte pronunce della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della, nei confronti di altrettanti exdel Pdl: Carlo Sanjust dovrà60, mentre Onorio Petrini è stato condannato a versarne 50. In sede penale Sanjust in primo grado aveva subito nel 2015 una condanna, in abbreviato, per peculato a due anni e 4 mesi di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, pena ...

