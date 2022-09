Dua Lipa | il selfie in reggiseno diventa virale | Pazzesca

(Di martedì 27 settembre 2022) La foto di Duaha fatto il giro del webndoin men che non si dica: l’avete vista in? Guardate ilincredibile. Ormai non si fa che parlare della giovane pop star. Ancora una volta la cantante è finita al centro dell’attenzione per uno scatto a dir poco pazzesco, avete L'articolo Dua, ilinchemusica.it.

Rockol.it

di Camilla Sernagiotto Benché l'estate stia volgendo al termine, i visi (e i corpi) di Hailey Bieber,ed Emily Ratajkowski non sembrano affatto impallidire. Il trucco Proprio questo: il trucco. Si tratta del make - up effetto sunkissed. Ecco come lo applicano le dive, per ispirazioni di ...Da Bella Hadid a, passando per Emma Chamberlain , Timothée Chalamet e Florence Pugh , anche le celebrità hanno accolto questo nuovo trend, facendo ciao ciao ai loro feed patinati e ... Dua Lipa: “Lavorare sul nuovo album è liberatorio” Sembra proseguire la frequentazione tra Aron Piper e Dua Lipa: un fan li ha beccati insieme durante una scossa di terremoto in Messico ...L’Alleanza Atlantica opera su mandato ONU, attraverso la risoluzione 1244, e garantisce «la piena libertà di movimento all’interno del Kosovo». Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo c ...