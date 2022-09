Dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale, arrivano le Final Four di Nations League (Di martedì 27 settembre 2022) Piccolo premio di consolazione per mister Roberto Mancini. Con il successo nella sfida Ungheria-Italia arriva la qualificazione alle Finali di NL. Dopo la forte delusione della mancata qualificazione al Mondiale, arrivano le Final Four di Nations League. La Nazionale azzurra batte 2-0 l’Ungheria nella gara valido per la sesta e ultima giornata del gruppo 3 di Nations League disputato alla Puskas Arena di Budapest. Decidono le reti di Raspadori al 27? e Dimarco al 52?. Grazie a questa vittoria gli azzurri si qualificano alla Final Four di Nations League, raggiungendo ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 settembre 2022) Piccolo premio di consolazione per mister Roberto Mancini. Con il successo nella sfida Ungheria-Italia arriva laallei di NL.la fortealledi. La Nazionale azzurra batte 2-0 l’Ungheria nella gara valido per la sesta e ultima giornata del gruppo 3 didisputato alla Puskas Arena di Budapest. Decidono le reti di Raspadori al 27? e Dimarco al 52?. Grazie a questa vittoria gli azzurri si qualificano alladi, raggiungendo ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | In una story, il frontman dei Maneskin esprime tutta la sua delusione per l'esito delle elezioni po… - realvarriale : Arriva la prima vittoria per @ACMonza che supera con merito @juventusfc. I numeri non sempre dicono tutto ma in 9 p… - Gazzetta_it : Allegri lascia lo stadio scortato: rabbia Juve, alta tensione dopo la sconfitta #MonzaJuve - MaralbAzsc : La delusione Damiano dei Maneskin dopo l'esito del voto: 'Today is a sad day' - sissiisissi2 : RT @2111Ludovyca: @sissiisissi2 Guarda, una delusione dopo l'altra. La lotta al RdC ha pagato eccome -