Dl Aiuti | Consulenti del lavoro | novità in materia di welfare aziendale

(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Labitalia) - Introdotto per sostenere i cittadini alle prese con l'impennata dei prezzi conseguenti alla crisi internazionale, il decreto-Bis, convertito in legge n. 142/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, contiene delleanche indi. Lo segnala l'approfondimento del 27 settembre 2022 della Fondazione Studideldal titolo “Il bonus bollette e la nuova soglia per i fringe benefit del 2022”. Tra le misure introdotte con questo provvedimento, infatti, è da segnalare, la modifica alla soglia di non concorrenza reddituale del fringe benefit, che viene innalzata per il 2022 a 600 euro. L'art. 12, c. 1 del D.Lgs. n. 115/2022 stabilisce, infatti, che "Limitatamente al ...