Dj Ringo contro Damiano David | “Il Paese è triste da quando hai cominciato a fare musica…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) “, ildahaimusica”. Djnon ha usato mezzi termini e si è scagliato su Twitter. Nella giornata di ieri, il frontman dei Maneskin aveva commentato su Instagram la vittoria elettorale del centrodestra. Come? Una foto sulle stories ripubblicando la prima pagina di Repubblica (“Meloni si prende l’Italia”) e, a corredo, una frase lapidaria: “Today is a sad day for my country” (“Oggi è un giornoper il mio). Un’esplicita presa di posizione a cui Djha risposto. Il tweet ha riscosso un discreto successo e alcuni utenti si sono detti d’accordo con il conduttore radiofonico: “Grazie… ...