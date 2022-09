Disney: un nuovo gioco di Star Wars ogni sei mesi (Di martedì 27 settembre 2022) La Disney è un impero dell’intrattenimento e, dopo l’acquisizione dei mondi di Star Wars, ora pare che l’azienda progetti un nuovo gioco a tema Guerre Stellari ogni sei mesi Era la fine di ottobre del 2012 quando la Walt Disney Company acquistò la Lucasfilm, quindi incluso l’universo di Star Wars e non solo, per circa 4 miliardi di dollari. Insomma, non erano certo spiccioli, ma ora arriva un’altra notizia, stando ad un leak, infatti, la compagnia di Topolino vorrebbe fare un gioco a tema Guerre Stellari ogni sei mesi. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio la situazione! Star Wars: i prossimi giochi secondo la ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 settembre 2022) Laè un impero dell’intrattenimento e, dopo l’acquisizione dei mondi di, ora pare che l’azienda progetti una tema Guerre StellariseiEra la fine di ottobre del 2012 quando la WaltCompany acquistò la Lucasfilm, quindi incluso l’universo die non solo, per circa 4 miliardi di dollari. Insomma, non erano certo spiccioli, ma ora arriva un’altra notizia, stando ad un leak, infatti, la compagnia di Topolino vorrebbe fare una tema Guerre Stellarisei. Ma cerchiamo di capire un po’ meglio la situazione!: i prossimi giochi secondo la ...

