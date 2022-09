Dinosauri | ripescati e trombati Ecco il nuovo Parlamento

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 settembre 2022) Qualcuno ci ha creduto e ce l’ha fatta, qualcun altro ha sperato ma è rimasto con un pugno di mosche in mano. Con le urne chiuse e i risultati ormai consolidati, è tempo di guardare alla nuova composizione delitaliano in cui non mancheranno veterani della politica, ritorni e le immancabili esclusioni eccellenti. Nelnon mancheranno veterani della politica, ritorni e le immancabili esclusioni eccellenti Il dato più significativo è che i leader anti-sistema che si sono presentati al di fuori delle maggiori coalizioni sono rimasti tutti a spasso. Sono lontani i sorrisi e le pacche sulle spalle per Gianluigi Paragone che in campagna elettorale si diceva sicuro di riuscire a superare ampiamente il 3 per cento – quota che gli avrebbe garantito una poltrona – ma che, invece, è rimasto a spasso perché condannato da ...