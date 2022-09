Devis Mangia sospeso da Ct di Malta | le accuse all’allenatore sono pesanti

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 27 settembre 2022) L’allenatoreè costretto ad affrontare una situazione delicata che non riguarda il calcio giocato. Si tratta di un tecnico con grande esperienza, partito dal basso è riuscito a raggiungere buoni livelli fino ad arrivare ad allenare squadre del calibro di Palermo, Spezia, Bari e proprio. E’ statodal ruolo di Ct per una questione che non riguarda il campo e i risultati conquistati. La conferma della sospensione è arrivata direttamente dallo stesso organismo calcistico in una nota in cui spiega che la decisione è stata presa “a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche”.ha dato disponibilità per chiarire la situazione. La guida della Nazionale è stata affidata al vice Davide Mazzotta. Secondo quanto riporta da ...