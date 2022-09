Detenuto trovato morto in bagno, rinviata l’autopsia (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Era prevista oggi ma è slittato “sine die” l’esame autoptico disposto dagli inquirenti della Procura di Napoli per fare luce sulla morte di un Detenuto, avvenuta lo scorso 18 settembre, nel carcere napoletano di Poggioreale. “Mi preoccupano questi i ritardi, noi vogliamo che sia chiarita la vicenda, mio fratello era in carcere ma soffriva di gravi problemi di salute. La notte in cui è venuto a mancare per tre volte è stato soccorso, ma con l’aspirina e poi con l’ossigeno e noi solo alle 6 del mattino abbiamo saputo che erano morto. È morto per un infarto, questo noi già lo sappiamo, perché soffriva di questo”. A parlare è Gennaro Perrone, fratello del Detenuto trovato morto in bagno nel carcere di Poggioreale, qualche settimana ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Era prevista oggi ma è slittato “sine die” l’esame autoptico disposto dagli inquirenti della Procura di Napoli per fare luce sulla morte di un, avvenuta lo scorso 18 settembre, nel carcere napoletano di Poggioreale. “Mi preoccupano questi i ritardi, noi vogliamo che sia chiarita la vicenda, mio fratello era in carcere ma soffriva di gravi problemi di salute. La notte in cui è venuto a mancare per tre volte è stato soccorso, ma con l’aspirina e poi con l’ossigeno e noi solo alle 6 del mattino abbiamo saputo che erano. Èper un infarto, questo noi già lo sappiamo, perché soffriva di questo”. A parlare è Gennaro Perrone, fratello delinnel carcere di Poggioreale, qualche settimana ...

