Detenuti fuori dal carcere per attività socialmente utili: firmato oggi ad Eboli il protocollo d'intesa (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di oggi, il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale si è recato nella Casa di reclusione di Eboli per siglare un protocollo d'intesa per lo svolgimento di attività di lavoro volontario per progetti di pubblica utilità. Il protocollo, che prevede per otto Detenuti la possibilità di essere impiegati in lavori socialmente utili di distribuzione dei viveri ai poveri e di accoglienza e ascolto degli indigenti, attraverso anche il supporto di un pastore evangelico, è stato firmato dal Garante campano, Samuele Ciambriello, dal direttore dell'Istituto a custodia attenuata e per il trattamento delle tossicodipendenze di ...

