Denis Mangia sospeso da Malta | «Violazione delle nostre politiche»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 settembre 2022) La federazione diha deciso di sospendere Devisdal ruolo di ct: «Presunta» Devisè statodalla federazione di, di cui era il commissario tecnico. Di seguito il comunicato dellaFC. «Devisè stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di capo allenatoresquadre nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su una presuntasueha dato la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione. L’Associazione non fornirà ulteriori commenti». L'articolo proviene da Calcio ...