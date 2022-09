Del Mese ringrazia gli elettori: “Al lavoro per nuovo processo politico” (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Antonio Del Mese, candidato alle politiche per il Terzo Polo: “L’aumento dell’astensione del 9 % testimonia che un pezzo crescente del Paese non si riconosce in un’offerta politica che non è in grado di attrarre le persone: basti pensare che la destra ha sempre gli stessi dodici milioni di voti che si sono, in parte, travasati da un partito all’altro senza allargare il perimetro della coalizione. Dopo il voto di rabbia e di protesta si sta affermando il non-voto e chi fa politica non riesce a comprendere che i cittadini sono stanchi delle alchimie di palazzo fini a se stesse o, al massimo, finalizzate al mero posizionamento personale e mai alla discussione di temi. La selezione non può basarsi solo sulla capacità di conquistare il consenso che ha generato, di fatto, una classe politica di plateale incompetenza. Per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Antonio Del, candidato alle politiche per il Terzo Polo: “L’aumento dell’astensione del 9 % testimonia che un pezzo crescente del Paese non si riconosce in un’offerta politica che non è in grado di attrarre le persone: basti pensare che la destra ha sempre gli stessi dodici milioni di voti che si sono, in parte, travasati da un partito all’altro senza allargare il perimetro della coalizione. Dopo il voto di rabbia e di protesta si sta affermando il non-voto e chi fa politica non riesce a comprendere che i cittadini sono stanchi delle alchimie di palazzo fini a se stesse o, al massimo, finalizzate al mero posizionamento personale e mai alla discussione di temi. La selezione non può basarsi solo sulla capacità di conquistare il consenso che ha generato, di fatto, una classe politica di plateale incompetenza. Per ...

