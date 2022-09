De Siervo Lega Serie A | «La pirateria digitale genera danni a catena mostruosi»

(Di martedì 27 settembre 2022) Luigi De, amministratore deto dellaA è intervenuto durante la manifestazione "Social Media Summit" in programma in questi giorni allo stadio "Olimpico" di Roma nel panel moderato da Riccardo Trevisani.«Il nostro paese è purtroppo tristemente famoso nel mondo per essere al primo posto per gli atti die questo non riguarda evidentemente solo sport ma anche il cinema e la televisione. Commettere un atto diè un fatto semplice,...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - De Siervo: 'Allo sport serve un ministero con un portafoglio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - De Siervo: 'Allo sport serve un ministero con un portafoglio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - De Siervo: 'Allo sport serve un ministero con un portafoglio' - apetrazzuolo : LEGA SERIE A - De Siervo: 'Allo sport serve un ministero con un portafoglio' - napolimagazine : LEGA SERIE A - De Siervo: 'Allo sport serve un ministero con un portafoglio' -

L'ad dellaSerie A, Luigi De, è intervenuto in occasione del Social Football Summit di Roma: 'Come ha già spiegato il Coni, alla politica consiglio di guardare allo sport. In questo Governo c'è ..."Alla politica, come detto dal Coni, dico di guardare allo sport, perché in questo nuovo Governo serve un ministero dotato di portafoglio". Lo ha detto Luigi De, ad dellaSerie A, parlando dal palco del Social Football Summit di Roma. "Se vogliamo poi ospitare degnamente gli Europei di calcio o qualcosa di più, dobbiamo prima avere gli stadi - ...Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A è intervenuto durante la manifestazione "Social Media Summit" in programma ...'Necessario anche un commissario agli stadi per superare l'ostacolo burocratico', dice l'ad della Lega Calcio ROMA (ITALPRESS) - 'Alla politica, ...