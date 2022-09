De Gregorio-Fornero | le vedove di Letta in lutto

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 settembre 2022) 00:00 Elezioni, Avvenire mette in fila i voti totali presi da centrodestra e centrosinistra… 01:40 Poi leggi i titoli dei giornali di centrodestra e pensi che siano toomuch: “Belli Ciao” e “Come rosicano”. Ma poi subito dopo leggi gli altri giornali, quasi tutti, e capisci che rosicano davvero, una roba da pazzi. 03:20 Per Repubblica, che fa titolone di prima pagina, il problema è Salvini. Stesso concetto su Corriere e per Gramellini. Cioè Conte si dimezza, Di Maio che parlava di russi scompare,perde e Calenda non ci farà nulla dei suoi voti, e il problema è Salvini? 06:43 Da incorniciare due perle: Concita Dee Elsa. La prima parla del suo amico sin da ragazzino, Enrico, che fa l’esegesi, scrive, di una frase banalotta di Decaro, come le terzine di Dante (giuro che ha scritto così!). La ...