(Di martedì 27 settembre 2022)Group ha annunciatodi. Prosegue dunque l’espansione a livello globale della piattaforma, che ha raggiunto un accordo per “delle attività media a livello globale diGroup”. Ciò consentirà adi raggiungere un numero maggiore di territori, ma anche di trasmettere nuovi campionati come quello belga o quello portoghese. In generale, si tratta di un ampliamento dell’offerta non indifferente visto chedetiene anche i diritti di numerose competizioni di calcio femminile. Inoltre, grazie aldi, media company die tra i media sportivi più ...

sportface2016 : #DAZN si espande: ufficiale l’acquisizione di #ELEVENSports e #TeamWhistle - sportli26181512 : #Media #Notizie Ufficiale, DAZN acquista Eleven Sports: DAZN Group ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo… -

SPORTFACE.IT

L'operazione - annuncia la società -le capacità diall'interno del settore del live streaming di contenuti sportivi consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in ..."L'operazionele capacità diall'interno del settore del live streaming di contenuti sportivi", si legge nel comunicato dell'azienda. L'operazione accelera di sicuro le ambizioni di ... DAZN si espande: ufficiale l'acquisizione di ELEVEN Sports e Team Whistle La piattaforma guidata dal ceo Shay Segev amplia e diversifica l'offerta. In Italia la società fondata da Andrea Radrizzani detiene i diritti della Serie C di calcio e dei principali tornei di basket ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...