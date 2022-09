DAZN rileva Eleven Sports | ecco cosa cambia per gli abbonati

(Di martedì 27 settembre 2022) Un grande colpo ed un importante novità per il mondo dello sport in streaming:ha ufficialmente acquistato la piattaformae tutta la sua attività media globale passerà, quindi, nei contenuti della televisione bianconera che continua, così, il suo percorso di crescita ed ampliamento del bouquet. Un accordo che potrebbere la programmazione attualmente in corso di svolgimento: la piattaforma controllata daGroup, infatti, possedeva diritti sul campionato di Serie C e sul basket fino al 2025 e questi due brand così seguiti a livello nazionale potrebbe planare sui canali dell’emittente streaming che ha piazzato il colpo di mercato. Non solo: i canali acquistati recentemente vantano una grandissima finestra sullo sport femminile: UEFA Women’s Champions League, la Liga F in ...

