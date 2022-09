Dazn ha acquistato Eleven Sports per potenziare il suo streaming (Di martedì 27 settembre 2022) In un momento di sosta dei campionati, quando anche la pressione per la correttezza della trasmissione delle immagini di eventi sportivi della Serie A da parte di Dazn si attenua, l’OTT ha comunicato una operazione corporate molto importante, che ha come obiettivo quello di potenziare i suoi servizi di streaming. Dazn acquista Eleven Sports, l’emittente che oltre alle partite di basket e di rugby, trasmette anche quelle del campionato di Serie C e dà vasta eco allo sport femminile: fondata nel 2015, trasmette in un anno oltre 65mila ore di eventi sportivi. L’acquisizione è volta a aumentare l’offerta di Dazn, a renderla sempre più competitiva con la concorrenza di Sky e a incamerare nuovi asset attraverso cui presentarsi in maniera più credibile agli occhi dell’utenza ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 settembre 2022) In un momento di sosta dei campionati, quando anche la pressione per la correttezza della trasmissione delle immagini di eventi sportivi della Serie A da parte disi attenua, l’OTT ha comunicato una operazione corporate molto importante, che ha come obiettivo quello dii suoi servizi diacquista, l’emittente che oltre alle partite di basket e di rugby, trasmette anche quelle del campionato di Serie C e dà vasta eco allo sport femminile: fondata nel 2015, trasmette in un anno oltre 65mila ore di eventi sportivi. L’acquisizione è volta a aumentare l’offerta di, a renderla sempre più competitiva con la concorrenza di Sky e a incamerare nuovi asset attraverso cui presentarsi in maniera più credibile agli occhi dell’utenza ...

