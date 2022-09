DAZN acquista Eleven, ricavi da 300 milioni (Di martedì 27 settembre 2022) DAZN ha acquistato Eleven, società di streaming che detiene i diritti in Italia della Serie C: previsti dei ricavi da 300 milioni DAZN ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale di Eleven Group, piattaforma streaming che in Italia trasmette la Serie C fino al 2023 e il basket fino al 2025. Di seguito il comunicato della società di streming. «L’operazione espande le capacità di DAZN all’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi, consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione, e permettendo di raggiungere un numero sempre maggiore di territori. Una volta completata, l’operazione consentirà a DAZN di diventare il broadcaster delle ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022)hato, società di streaming che detiene i diritti in Italia della Serie C: previsti deida 300ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale diGroup, piattaforma streaming che in Italia trasmette la Serie C fino al 2023 e il basket fino al 2025. Di seguito il comunicato della società di streming. «L’operazione espande le capacità diall’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi, consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione, e permettendo di raggiungere un numero sempre maggiore di territori. Una volta completata, l’operazione consentirà adi diventare il broadcaster delle ...

