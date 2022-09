Darman, il 30 settembre esce il nuovo singolo “ELLE” (Di martedì 27 settembre 2022) Dal 30 settembre 2022 sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “ELLE” (Ayawasca Sciamani Musicali), il nuovo singolo di Darman. “ELLE” è un brano nato sulla spiaggia di Agay, in Costa Azzurra, all’imbrunire, quando il Sole viene inghiottito dai calanchi rossi che si tuffano nel mare blu francese. Qui il cielo, a quell’ora del giorno, assume dei colori meravigliosi: blu, viola, rosa, arancione. Sembra una tavolozza imbrattata da un pittore. Spiega l’artista a proposito del brano: “Per gustarmi al meglio lo spettacolo, sono andato in spiaggia con un calice di vino e un taccuino dove poter scrivere le suggestioni del momento. Sentivo dentro di me l’ardore della miccia ispirazionale. In quei momenti è quasi come se si svolgesse un rituale magico, è ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 settembre 2022) Dal 302022 sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “” (Ayawasca Sciamani Musicali), ildi. “” è un brano nato sulla spiaggia di Agay, in Costa Azzurra, all’imbrunire, quando il Sole viene inghiottito dai calanchi rossi che si tuffano nel mare blu francese. Qui il cielo, a quell’ora del giorno, assume dei colori meravigliosi: blu, viola, rosa, arancione. Sembra una tavolozza imbrattata da un pittore. Spiega l’artista a proposito del brano: “Per gustarmi al meglio lo spettacolo, sono andato in spiaggia con un calice di vino e un taccuino dove poter scrivere le suggestioni del momento. Sentivo dentro di me l’ardore della miccia ispirazionale. In quei momenti è quasi come se si svolgesse un rituale magico, è ...

