Damiano dei Maneskin e la vittoria di Giorgia Meloni | «Oggi è un giorno triste per il mio Paese»

«Oggi è un giorno triste per il mio Paese». Damiano David non ci gira intorno e prende una posizione netta nei confronti del risultato restituito dalle urne che hanno visto il trionfo di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. Il leader dei Maneskin contro Giorgia Meloni Il frontman dei Maneskin ha espresso chiaramente la sua opinione attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram in cui compare la prima pagina di Oggi del quotidiano La Repubblica, con una grande foto in bianco e nero della leader FdI e il titolo "Meloni si prende l'Italia". Il cantante aggiunge la scritta «Today is a sad day for mi country».

