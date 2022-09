Dalla Regione Lombardia contributi per la zootecnia contro il caro energia (Di martedì 27 settembre 2022) “La nostra organizzazione esprime apprezzamento per un’iniziativa regionale finalizzata a cercare di portare qualche schiarita in un panorama zootecnico dominato da una dinamica esponenziale dei costi di produzione, che incide pesantemente sui bilanci delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali”: così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha manifestato l’appoggio dell’associazione verso il nuovo stanziamento di 17 milioni di euro previsto Dalla Regione Lombardia nel quadro della Misura 22 del Programma di sviluppo rurale (Psr), sottolineando al tempo stesso la necessità di prevedere ulteriori e più ampi interventi contro il caro energia. Come si legge in una recente nota regionale, la misura offre un sostegno da 7.000 a 15.000 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 settembre 2022) “La nostra organizzazione esprime apprezzamento per un’iniziativa regionale finalizzata a cercare di portare qualche schiarita in un panorama zootecnico dominato da una dinamica esponenziale dei costi di produzione, che incide pesantemente sui bilanci delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali”: così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai, ha manifestato l’appoggio dell’associazione verso il nuovo stanziamento di 17 milioni di euro previstonel quadro della Misura 22 del Programma di sviluppo rurale (Psr), sottolineando al tempo stesso la necessità di prevedere ulteriori e più ampi interventiil. Come si legge in una recente nota regionale, la misura offre un sostegno da 7.000 a 15.000 ...

