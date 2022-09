Dai pessimisti agli entusiasti | cosa pensano i bergamaschi della vittoria del centrodestra

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 settembre 2022) Bergamo. Il giorno dopo le elezioni politiche la gente commenta i risultati elettorali. Chi è contento, chi lo è un po’ meno, chi non lo è per niente, ma quasi tutti sono convinti che non cambierà nulla rispetto a prima. Ai cittadini resta la preoccupazione per il caro bollette, per i prezzi che aumentano, per il lavoro, per le cose concrete di tutti i giorni. C’è chi prende un caffè al bar e chiacchiera al bancone: l’argomento è inevitabile. Qualcuno è seduto al tavolino e legge i giornali lanciando battute pro o contro. Pure chi non ha votato parla di politica, anche solo per esprimere la sua disaffezione e le ragioni che lo hanno spinto a non andare alle urne. “Loro non danno niente a me, quindi io non do niente a loro”, ta corto una signora che si dichiara astensionista. Facendo un salto al mercato sul Sentierone, gli umori non cambiano. Chi ha votato ...