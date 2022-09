Da Twitter – .@Argentina, vittoria contro l’#Honduras e record che si avvicina … (Di martedì 27 settembre 2022) Il re del calciomercato ha confermato dal suo profilo Twitter un messaggio molto chiaro che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: .@Argentina, vittoria contro l'#Honduras e record che si avvicina https://t.co/KxLLmMUyYD — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 24, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 4 retweet e 99 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Da Twitter – .@Argentina, vittoria contro l’#Honduras e record che si avvicina … proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 27 settembre 2022) Il re del calciomercato ha confermato dal suo profiloun messaggio molto chiaro che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: .@l'#Honduras eche sihttps://t.co/KxLLmMUyYD — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 24, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 4 retweet e 99 “cuoricini”. A breve altri aggiornamenti? Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Da– .@che si… proviene da JustCalcio.com.

tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Jack lo ha rifatto! Italia alle finali ?? Grana Mondiale: l'Argentina chiede i g… - RoyNemer : Lionel Messi in Miami with Argentina. ???? - RoyNemer : Lionel Messi and Rodrigo De Paul with Argentina. ???? - alby_barca : RT @unkookiee: Antonella: *touches Messi* The Argentina team: - wamig_honest : RT @unkookiee: Antonella: *touches Messi* The Argentina team: -

UFFICIALE: Palacio annuncia il ritiro: 'Grazie di tutto, calcio' ...Argentina e Italia , Rodrigo Palacio ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Nessun messaggio particolare, solo un semplice "Molte grazie per tutto, calcio", apparso ieri sul suo profilo Twitter ... Belen Rodriguez senza freni su Spinalbese e su una (presunta) gravidanza La modella argentina ha infatti trovato il tempo per rispondere a numerose domande riguardanti la ...Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter ... Film.it "Messi introvabile". Argentina a secco di figurine del Mondiale: è il caos In Argentina molti appassionati collezionisti sono sul piede di guerra per la mancanza della figurine Panini del Mondiale in Qatar e del suo numero 10, Leo Messi: ecco la cifra record per acquistarla ... Festival della carne argentina a Roma Il 16 ottobre a Snodo Mandrione, dalle 12 alle 23, va in scena il Festival della Carne argentina. Sarti del gusto presenta, infatti, una domenica tutta dedicata al cibo e al folklore argentino. L'ingr ... ...e Italia , Rodrigo Palacio ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Nessun messaggio particolare, solo un semplice "Molte grazie per tutto, calcio", apparso ieri sul suo profilo...La modellaha infatti trovato il tempo per rispondere a numerose domande riguardanti la ...Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su... Germania-Argentina: le star commentano su Twitter In Argentina molti appassionati collezionisti sono sul piede di guerra per la mancanza della figurine Panini del Mondiale in Qatar e del suo numero 10, Leo Messi: ecco la cifra record per acquistarla ...Il 16 ottobre a Snodo Mandrione, dalle 12 alle 23, va in scena il Festival della Carne argentina. Sarti del gusto presenta, infatti, una domenica tutta dedicata al cibo e al folklore argentino. L'ingr ...