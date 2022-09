Da Skam e Prisma, Ludovico Bessegato in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022) Il regista di Prisma e Skam italia, Ludovico Bessegato, sarà ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi alle 18.00 in live su Twitch. Sarà Ludovico Bessegato l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 18.00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, il regista italiano ci parlerà della nuova serie Prisma, disponibile su Prime Video dal 21 settembre, ma anche dell'enorme successo avuto con Skam Italia, altra serie dedicata ai giovani tratta da un format norvegese di grande impatto. Sia Skam Italia che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022) Il regista diitalia,, sarà ospite deldialle 18.00 insu. Saràl'ospite deldiinsualle 18.00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, il regista italiano ci parlerà della nuova serie, disponibile su Prime Video dal 21 settembre, ma anche dell'enorme successo avuto conItalia, altra serie dedicata ai giovani tratta da un format norvegese di grande impatto. SiaItalia che ...

