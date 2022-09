Da ottobre le bollette del gas saranno mensili (Di martedì 27 settembre 2022) Lo ha stabilito Arera su richieste dell'Unione nazionale consumatori. La misura riguarderà 7,3 milioni di clienti ed è pensata per rendere tempestivo l'effetto di eventuali misure europee di tutela dei consumatori contro i rincari dell'energia. Non tutti però pensano sia una buona idea Leggi su wired (Di martedì 27 settembre 2022) Lo ha stabilito Arera su richieste dell'Unione nazionale consumatori. La misura riguarderà 7,3 milioni di clienti ed è pensata per rendere tempestivo l'effetto di eventuali misure europee di tutela dei consumatori contro i rincari dell'energia. Non tutti però pensano sia una buona idea

