La Stampa

... ha scritto, riferendosi ai pianti esfoghi di Giorgia, che solo lei ha vissuto in questi anni)... e la scelta di chiamare la convention annuale del suo partito, come il protagonista del ......Fdi per l'opera di Tolkien e per il mondo fantasy in generale citato anche nella convention,...donna perbene e non è un'estremista" e che secondo lui "non è una persona che vuole proibire... Da Atreju agli zombie, da Bannon a Orban: ecco in pillole l'alfabeto di Giorgia Meloni