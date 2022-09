Cuba vota per matrimoni e adozioni gay, ma reprime le proteste per la crisi energetica (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 26 set – Mentre in Italia le elezioni portano il centrodestra al governo, con la preoccupazione mediatica internazionale per un ritorno a non si sa bene che cosa; nella Cuba socialista le associazioni Lgbt vincono il referendum su matrimoni omosessuali e adozioni di bambini alle coppie gay. Dopo 4 anni di continui rinvii e modifiche, la “comunista” Cuba è pronta a dire sì ai matrimoni e alle adozioni per coppie omo-trans-sessuali. Stando agli ultimi risultati del referendum di domenica 25 Settembre, il “nuovo codice della famiglia” avrebbe ricevuto il 67% di voti favorevoli. Ad annunciarlo è stata Alina Balseiro, presidente del Consiglio elettorale nazionale. Il conteggio però è ancora incompleto; mancano infatti ancora i risultati dei seggi di tre province. Il nuovo Codice ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 26 set – Mentre in Italia le elezioni portano il centrodestra al governo, con la preoccupazione mediatica internazionale per un ritorno a non si sa bene che cosa; nellasocialista le associazioni Lgbt vincono il referendum suomosessuali edi bambini alle coppie gay. Dopo 4 anni di continui rinvii e modifiche, la “comunista”è pronta a dire sì aie alleper coppie omo-trans-sessuali. Stando agli ultimi risultati del referendum di domenica 25 Settembre, il “nuovo codice della famiglia” avrebbe ricevuto il 67% di voti favorevoli. Ad annunciarlo è stata Alina Balseiro, presidente del Consiglio elettorale nazionale. Il conteggio però è ancora incompleto; mancano infatti ancora i risultati dei seggi di tre province. Il nuovo Codice ...

