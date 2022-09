Crosetto: «Testa bassa e lavorare, Meloni lo sta già facendo. Al governo solo i migliori, non il Cencelli» (Di martedì 27 settembre 2022) La riflessione è «tecnica», non «politica»: la manovra deve essere inviata a Bruxelles entro il 16 ottobre, quando il nuovo governo ancora non sarà insediato, per questo è necessario che si instauri una collaborazione con quello uscente. Guido Crosetto l’ha detto la sera stessa della vittoria e lo ribadisce oggi, in quell’ottica di «responsabilità» che è la cifra di FdI e di Giorgia Meloni e che sarà anche alla base della formazione del nuovo esecutivo: non «con in mano il manuale Cencelli», ma «scegliendo le migliori energie italiane». Crosetto: «Meloni è già al lavoro. Di tempo non ce n’è» Meloni, ha chiarito Crosetto in un’intervista al Messaggero, «per come la conosco è già a lavoro». «Di tempo non ce n’è, bisogna partire a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) La riflessione è «tecnica», non «politica»: la manovra deve essere inviata a Bruxelles entro il 16 ottobre, quando il nuovoancora non sarà insediato, per questo è necessario che si instauri una collaborazione con quello uscente. Guidol’ha detto la sera stessa della vittoria e lo ribadisce oggi, in quell’ottica di «responsabilità» che è la cifra di FdI e di Giorgiae che sarà anche alla base della formazione del nuovo esecutivo: non «con in mano il manuale», ma «scegliendo leenergie italiane».: «è già al lavoro. Di tempo non ce n’è», ha chiaritoin un’intervista al Messaggero, «per come la conosco è già a lavoro». «Di tempo non ce n’è, bisogna partire a ...

