Crosetto Fdi ' L' Europa è costruzione politica | non è un santuario Progetto Meloni è portare la contrapposizione destra sinistra

sotirias : RT @MarcoRizzoPC: ll pilota automatico. Crosetto (FdI): “la legge di bilancio la farà Draghi”. Forse qualcuno si ricrederà dal voto e dal n… - CapitaleIl : RT @MarcoRizzoPC: ll pilota automatico. Crosetto (FdI): “la legge di bilancio la farà Draghi”. Forse qualcuno si ricrederà dal voto e dal n… - 75spiritolibero : CAMBIO EPOCALE GRAZIE AL VOTO DI DOMENICA SCORSA!!!! 'Crosetto (FDI): la manovra andrà scritta insieme a Draghi'. - CPF02294951 : @Bluefidel47 @SicilianoSum Ha preso voti da tutti, anche da chi non ha la tessera FdI, proprio perché è questo che… - aromatouche : RT @MarcoRizzoPC: ll pilota automatico. Crosetto (FdI): “la legge di bilancio la farà Draghi”. Forse qualcuno si ricrederà dal voto e dal n… -

la Repubblica

... il primo è che nella proposta diquesta misura vale solo per un anno; l'altro problema è che ... Guido, cofondatore di Fratelli d'Italia, ha detto in un'intervista al Messaggero che Meloni ...- L'analisi dell'esponente di Fratelli d'Italia stretto consigliere di Giorgia Meloni. 'Nell'Europa nuova c'è un progetto di sud che non è solo italiano. manca il dialogo con l'Africa, oltre al tema .. I vincoli di Mattarella su Ue e Nato. Crosetto (Fdi): "Scriviamo la manovra con Draghi" Guardare avanti. Ok i pianti, i ricordi, i sogni, gli abbracci. Il risultato elettorale verga il responso: centrodestra vincente. Con Fratelli d’Italia che in quasi dieci anni passa dal 2 al 26 per ce ..."Gli italiani hanno avuto fiducia in lei e lei questa responsabilità se la sente più di ogni altro, sa che non può sbagliare - ha spiegato l'esponente di FdI, consigliere fidato di Giorgia Meloni. Let ...