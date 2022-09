Crosetto (Fdi) analizza il voto al sud. 'Il rimpatrio vero dei cervelli va fatto soprattutto lì'

CPF02294951 : @Bluefidel47 @SicilianoSum Ha preso voti da tutti, anche da chi non ha la tessera FdI, proprio perché è questo che… - aromatouche : RT @MarcoRizzoPC: ll pilota automatico. Crosetto (FdI): “la legge di bilancio la farà Draghi”. Forse qualcuno si ricrederà dal voto e dal n… - ADOLFO17905315 : RT @MarcoRizzoPC: ll pilota automatico. Crosetto (FdI): “la legge di bilancio la farà Draghi”. Forse qualcuno si ricrederà dal voto e dal n… - emmeguidi : ...devo riconoscere che la Giorgia dalle prime indiscrezioni sta partendo...fortissima!!!tra le dichiarazioni pro D… - ceccotti_mauro : @GuidoCrosetto Buongiorno Crosetto. Consideri che i voti del CDX complessivamente sono gli stessi del 2018 (con uno… -

la Repubblica

- Giorgia Meloni ha fatto bene a dire quello che pensa veramente in campagna elettorale sul reddito di cittadinanza. Due giorni prima del popolo ha rilasciato una intervista al Mattino di Napoli in ...... il toto - ministri sulla squadra di centrodestra: daa Salvini, da Lollobrigida a Tajani Meloni si mangia Salvini e Berlusconi al Nord: in Lombardia e Venetosbaraglia Lega e Forza ... I vincoli di Mattarella su Ue e Nato. Crosetto (Fdi): "Scriviamo la manovra con Draghi" Giorgia Meloni ha fatto bene a dire quello che pensa veramente in campagna elettorale sul reddito di cittadinanza. Due giorni prima del popolo ha rilasciato una intervista al Mattino di Napoli in cui ...Sarà un governo politico, a forte trazione Fratelli d'Italia: avranno un ruolo Crosetto, Lollobrigida, Donzelli, Fazzolari. Ipotesi Nordio per la giustizia, Panetta non del tutto convinto di fare il m ...