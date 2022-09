Cro Race 2022 | prima vittoria da professionista per Jonathan Milan | battuti Modolo e Maestri

(Di martedì 27 settembre 2022) Lo scorso anno aveva portato a casa titolo olimpico e titolo iridato nel quartetto su pista, quest’anno perarriva lagioia a livello individuale su strada: per lui successo in volata nellatappa della CRO. Nella frazione iniziale della corsa croata il friulano della Bahrain – Victorious è riuscito ad imporsi allo sprint davanti ad altri due azzurri: Sacha(Bardiani-CSF-Faizanè) e Mirco(EOLO-Kometa). Perc’è ovviamente anche la gioia di vestire lamaglia di leader della classifica generale che potrà vestire domani. In chiave piazzamenti, nona posizione per Jacopo Mosca (Trek-Segafredo). Da segnalare il ritorno alle gare di Jonas Vingegaard, vincitore del ...

Bardiani_CSF : ???? ?? 2° posto di @SachaModolo alla Cro Race, tra i professionisti. ???? ?? 3° posto di Alex Tolio alla Ruota d'Oro, tr… - SEIGNEURLouis : RT @Bardiani_CSF: ????? ?? Secondo posto di tappa per @SachaModolo nella tappa inaugurale della Cro Race. ??? ?? A breve news e gallery complet… - bicitv : CRO Race: Jonathan Milan mette la prima. Podio tutto italiano con Modolo e Maestri - biciPRO1 : ?? Jonathan Milan ottiene il suo primo successo da pro' conquistando la 1ª tappa della CRO Race 2022! ?????? Il giovan… - SachaModolo : RT @Bardiani_CSF: ????? ?? Secondo posto di tappa per @SachaModolo nella tappa inaugurale della Cro Race. ??? ?? A breve news e gallery complet… -

Più di due mesi dopo la conquista a Parigi della Grande Boucle 2022, Jonas Vingegaard torna a spillarsi un numero sulla schiena. Il danese lo farà alla, gara a tappe croata che l'ultima maglia gialla userà per mettere chilometri e ritmo nelle gambe in vista del grande appuntamento conclusivo della stagione: il Lombardia. "Non ho un ...Ecco le dichiarazioni di Vingegaard rilasciate alla stampa, attraverso le quali ha voluto motivare la sua assenza dalle corse: ' Non ho un obiettivo per questa, punto a divertirmi. Dopo il Tour avevo bisogno di una pausa, quindi mi sono fermato per un mese pensando perlopiù a godermi la vita e quello che stava accadendo. Per questo finale di ... SCATTA OGGI LA CRO RACE 2022. PERCORSO E FAVORITI: SI RIVEDE VINGEGAARD Prima vittoria da professionista per Jonathan Milan! Con un perfetto allungo negli ultimi metri il 21enne friulano della Bahrain Victorious trionfa nella prima tappa del Croazia Race, da Osijek a Ludb ...