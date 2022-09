Crimini ambientali, nessuna regione indenne. A Ischia il Forum Internazionale sull’economia dei rifiuti (Di martedì 27 settembre 2022) Da Napoli, in attesa della due giorni del Forum Internazionale sull’economia dei rifiuti in programma il 30 settembre ed il primo ottobre ad Ischia, il colonnello Pasquale Starace, Comandante del Gruppo per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica di Napoli con ruolo di coordinamento dei Nuclei operativi di tutto il Sud Italia, intervenuto in conferenza stampa lancia allarme: “La Campania non è più terminale dello smaltimento illecito ma terra di transito dove esiste un’altissima specializzazione delle imprese criminali nella declassificazione dei rifiuti che vengono poi trasferiti altrove. Ciò che anni fa era la Campania, oggi punto di riferimento per il crimine nazionale, adesso è la Puglia, come altre regioni”. “Le mafie – ha proseguito il colonnello Starace – non ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) Da Napoli, in attesa della due giorni deldeiin programma il 30 settembre ed il primo ottobre ad, il colonnello Pasquale Starace, Comandante del Gruppo per la Tutela ambientale e la Transizione ecologica di Napoli con ruolo di coordinamento dei Nuclei operativi di tutto il Sud Italia, intervenuto in conferenza stampa lancia allarme: “La Campania non è più terminale dello smaltimento illecito ma terra di transito dove esiste un’altissima specializzazione delle imprese criminali nella declassificazione deiche vengono poi trasferiti altrove. Ciò che anni fa era la Campania, oggi punto di riferimento per il crimine nazionale, adesso è la Puglia, come altre regioni”. “Le mafie – ha proseguito il colonnello Starace – non ...

anccarsoliaq1 : RT @_Carabinieri_: Workshop on Environmental Crimes: inizia oggi a Mestre, presso l’Auditorium 'Mainardi' dell’Università @CaFoscari, l'eve… - JanHacker9 : RT @_Carabinieri_: Workshop on Environmental Crimes: inizia oggi a Mestre, presso l’Auditorium 'Mainardi' dell’Università @CaFoscari, l'eve… - _Carabinieri_ : Workshop on Environmental Crimes: inizia oggi a Mestre, presso l’Auditorium 'Mainardi' dell’Università @CaFoscari,… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: MESTRE (VENEZIA). Oggi avrà inizio un'importante 3 giorni di lavori organizzata dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito del… - FlaviaDMichetti : RT @reportdifesa: MESTRE (VENEZIA). Oggi avrà inizio un'importante 3 giorni di lavori organizzata dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito del… -