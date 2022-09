Covid oggi Toscana, 2.573 contagi e 2 morti: bollettino 27 settembre (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.573 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. Dei nuovi casi, sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, 272 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.301 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.400.324. I guariti crescono dello 0,1% (1.721 persone) e raggiungono quota 1.306.034 (93,3% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 83.534 positivi, +1% ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.573 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. Dei nuovi casi, sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, 272 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.301 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.400.324. I guariti crescono dello 0,1% (1.721 persone) e raggiungono quota 1.306.034 (93,3% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 83.534 positivi, +1% ...

LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - venti4ore : Covid oggi Toscana, 2.573 contagi e 2 morti bollettino 27 settembre - PinoJazzing : @CarabatIl @NandoPh5 @simolar1984 @MadameA02 Letale? Quanto letale? E per chi letale? Hai dei dati certi sulla real… - Nazione_Umbria : Covid Umbria oggi 27 settembre, impennata di nuovi casi: 850 in un giorno - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 2.573 contagi e 2 morti: bollettino 27 settembre - -