Covid oggi Abruzzo, 1491 contagi e nessun decesso: bollettino 27 settembre (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1491 i casi contagi da coronavirus registrati oggi, 27 settembre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 556252. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3664. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 524104 dimessi/guariti (+546 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 28484 (+944 rispetto a ieri). Di questi, 134 pazienti (+19 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1209 tamponi molecolari (2481664 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 6121 test antigenici ...

