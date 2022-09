Covid, le news di oggi. Tasso positività al 15,2%, sono 10.008 i casi e 32 i morti. LIVE (Di martedì 27 settembre 2022) sono 130 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.461, in aumento. Via libera ai vaccini bivalenti, aggiornati alle varianti Omicron: saranno somministrati su richiesta a chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 settembre 2022)130 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I ricoverati nei reparti ordinariinvece 3.461, in aumento. Via libera ai vaccini bivalenti, aggiornati alle varianti Omicron: saranno somministrati su richiesta a chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro

