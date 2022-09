Covid, le news di oggi. Ema valuta richiesta vaccino Moderna Omicron 4 e 5. LIVE (Di martedì 27 settembre 2022) Via libera ai vaccini bivalenti, aggiornati alle varianti Omicron: saranno somministrati su richiesta a chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 settembre 2022) Via libera ai vaccini bivalenti, aggiornati alle varianti: saranno somministrati sua chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre, quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro

