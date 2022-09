Covid, 44.878 i nuovi contagi e 64 morti. Il tasso di positività sale al 18,4% (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 10.008. Le vittime sono 64, in aumento rispetto alle 32 di ieri. Il tasso di positività è salito al 18,4% (ieri era 15,2%), i tamponi molecolari e antigenici sono 243.421 (ieri 65.697). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Sono 44.878 idaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri iati erano 10.008. Le vittime sono 64, in aumento rispetto alle 32 di ieri. Ildiè salito al 18,4% (ieri era 15,2%), i tamponi molecolari e antigenici sono 243.421 (ieri 65.697). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Covid, oggi in Italia 44.878 nuovi casi e 64 decessi - discoradioIT : #Covid, il punto sui contagi: 44.878 i nuovi casi in tutta #Italia, 64 i decessi - radioromait : Covid, 44.878 i nuovi positivi. 64 le vittime - doomboy : Vi volevo riportare coi piedi per terra: Covid, oggi in Italia 44.878 casi e 64 decessi. Ciaone. - Italpress : Covid, 44.878 i nuovi positivi. 64 le vittime -