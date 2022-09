Cottarelli: “Si perdono le elezioni, ma non si perdono gli ideali” (Di martedì 27 settembre 2022) MILANO – “Si perdono le elezioni, ma non si perdono gli ideali: il sogno di un’Europa più unita e di un’Italia dove tutti hanno una possibilità, dove si premia il merito e dove c’è solidarietà. Alla fine ci riusciremo. Tanto non ci si arrende”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) MILANO – “Sile, ma non sigli: il sogno di un’Europa più unita e di un’Italia dove tutti hanno una possibilità, dove si premia il merito e dove c’è solidarietà. Alla fine ci riusciremo. Tanto non ci si arrende”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

