Costrinse la fidanzata a tatuarsi la faccia | condannato per maltrattamenti e deformazione permanente al volto

(Di martedì 27 settembre 2022) Una convivenza che in poco tempo si è trasformata in violenza. Marco e Laura – nomi di fantasia – si erano conosciuti sui social e poco dopo l’inizio della loro relazione sono andati a vivere insieme, in un appartamento alle porte di Roma. È allora che l’uomo, romano di 41 anni, ha iniziato a picchiare la ragazza. Ma inon si sono limitati alle botte: la donna è stata costretta asul viso, contro la sua volontà, il nome del suo aguzzino e altri simboli, tra cui croci e lacrime, senza che il tatuatore fosse a conoscenza della costrizione a cui era sottoposta. Il 26 settembre la Cassazione ha confermato la condanna dell’uomo a sei anni e otto mesi di reclusione perin famiglia, lesioni aggravate e per aver deformato l’aspetto della ragazza. Secondo la Cassazione, anche se si è trattato di un breve ...

È la sorte, che loalla fuga a Londra per sfuggire alle persecuzioni naziste e gli impose ...a confrontarsi con l'antisemitismo crescente per proseguire con le lettere allae poi ...Brescia. Prima lo sconto di pena, quindi la liberazione per Jonathan Satta, il 27enne di Pompiano (Brescia), arrestato nel marzo 2021 con l'accusa di avere sequestrato lae di averla costretta a vagare nuda per i boschi umiliandola per un presunto tradimento. L'accusa di rapimento era poi stata derubricata in violenza provata in primo grado e l'uomo aveva ...