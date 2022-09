Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 settembre: 44.878 nuovi casi, i morti sono 64 (Di martedì 27 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 44.878 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 10.008. I tamponi effettuati sono 243.421 (ieri 65.697). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 18,4% (ieri era al 15,2%). sono 64 i morti, 2 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 27 settembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 128, con 14 nuovi ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 settembre 2022) Nelle ultime 24 orestati 44.878 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 10.008. I tamponi effettuati243.421 (ieri 65.697). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 18,4% (ieri era al 15,2%).64 i, 2 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 27(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 128, con 14...

