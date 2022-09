Coronavirus, 64 morti e 44.878 casi. Risale il tasso di positività al 18,4% (Di martedì 27 settembre 2022) Il bollettino del 27 settembre 2022 Nelle ultime 24 ore, in Italia sono stati registrati 64 decessi da Coronavirus. Ieri erano stati 32. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 44.878 nuovi casi. Sono 444.389 gli attualmente positivi nel Paese, di cui 440.608 in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali Nei reparti ospedalieri ordinari ci sono 3.653 pazienti positivi con sintomi. Sono invece 128 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Di questi, 14 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 21.737.122. Tamponi e tasso di positività I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 243.421 nuovi tamponi, con un tasso di ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Il bollettino del 27 settembre 2022 Nelle ultime 24 ore, in Italia sono stati registrati 64 decessi da. Ieri erano stati 32. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 44.878 nuovi. Sono 444.389 gli attualmente positivi nel Paese, di cui 440.608 in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali Nei reparti ospedalieri ordinari ci sono 3.653 pazienti positivi con sintomi. Sono invece 128 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Di questi, 14 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 21.737.122. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a fronte di 243.421 nuovi tamponi, con undi ...

