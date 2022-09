Coppia gay abusa di un minore disabile | le violenze durante le ripetizioni

PugliaStream : Violentano un 15enne disabile: arrestata coppia gay nel Salento - corrmezzogiorno : #Bari Violentano un 15enne disabile: arrestata coppia gay nel Salento - LaSignoraLupo : @markorusso69 Io vorrei sapere perché un cittadino Inglese si deve sfogare sulle elezioni Italiane. A parte il fatt… - PugliaPosttv : Due #arresti per #violenza sessuale su ragazzo #disabile - vojdcesaree : RT @quellalxnaticaa: @sspaghetimamaa @bohamoioned no macché, ha solo definito l’omosessualità una devianza, i matrimoni gay irrispettosi pe… -

I due arrestati sono stati ristretti ai domiciliari con braccialetto elettronico. Rispondono delle accuse di violenza sessuale ...Avrebbero abusato di un ragazzino disabile di 15 anni nelle ore di ripetizione nella loro abitazione minacciandolo lo studente di non raccontare nulla a mamma e papà. Una, residente in un comune del basso Salento, è stata arrestata con le accuse di violenza sessuale aggravata e violenza privata. I due uomini, uno quasi 50enne l'altro poco più che 40enne, ...Agli arresti domiciliari due uomini di 50 e 40 anni, sposati con rito civile. La confessione è stata fatta dal ragazzino a un'amica, poi è scattata la denuncia ai carabinieri ...I fatti sarebbero avvenuti mentre il ragazzo era nella loro casa per delle lezioni private. Ai domiciliari un 48enne e un 42enne uniti con rito civile ...