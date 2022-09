Contro l’odio, la violenza e la discriminazione: la legge Mancino (Di martedì 27 settembre 2022) L’istigazione all’odio e alla violenza, al razzismo e alle discriminazioni sono da considerarsi dei reati a tutti gli effetti. Lo sono perché ledono la dignità, la libertà e l’identità stessa delle persone coinvolte come parte offesa. E in un mondo ideale, lo sappiamo, questi crimini ai danni delle persone non dovrebbero esistere perché dovrebbero essere i valori dell’inclusività, della tolleranza e del rispetto a governare. Ma in quello reale ce ne sono, e sono stati proprio loro i protagonisti delle pagine più nere della storia dell’intera umanità. Ma gli sbagli si sa, fanno parte della nostra storia, ed è loro il compito di diventare un monito affinché non vengano perpetuati gli stessi orrori. Un monito che in Italia è diventato legge, quella del 25 giugno 1993. La legge Mancino Correva l’anno 1993 ... Leggi su dilei (Di martedì 27 settembre 2022) L’istigazione ale alla, al razzismo e alle discriminazioni sono da considerarsi dei reati a tutti gli effetti. Lo sono perché ledono la dignità, la libertà e l’identità stessa delle persone coinvolte come parte offesa. E in un mondo ideale, lo sappiamo, questi crimini ai danni delle persone non dovrebbero esistere perché dovrebbero essere i valori dell’inclusività, della tolleranza e del rispetto a governare. Ma in quello reale ce ne sono, e sono stati proprio loro i protagonisti delle pagine più nere della storia dell’intera umanità. Ma gli sbagli si sa, fanno parte della nostra storia, ed è loro il compito di diventare un monito affinché non vengano perpetuati gli stessi orrori. Un monito che in Italia è diventato, quella del 25 giugno 1993. LaCorreva l’anno 1993 ...

