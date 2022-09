Conte, missione compiuta. L’Agenda sociale M5S ha cancellato quella di Draghi (Di martedì 27 settembre 2022) Giuseppe Conte apre la conferenza stampa con gli auguri a Giorgia Meloni “per il compito che le spetta. Noi saremo pronti a difendere i nostri valori e principi costituzionali, consapevoli della rimonta straordinaria della nostra forza politica con questa investitura popolare”, dice il presidente del Movimento 5 Stelle. Il leader M5S Giuseppe Conte non fa sconti al capo dei dem: “Non cerchi capri espiatori per il suo fallimento” Ma Conte risponde anche deciso alle accuse del segretario del Partito democratico Enrico Letta (che durante la giornata aveva accusato i 5S di essere la causa della vittoria del centrodestra) invitandolo a “non cercare capri espiatori a cui addossare le sue responsabilità”. Conte si presenta in conferenza stampa con la consapevolezza di avere compiuto un piccolo capolavoro resuscitando un M5S ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Giuseppeapre la conferenza stampa con gli auguri a Giorgia Meloni “per il compito che le spetta. Noi saremo pronti a difendere i nostri valori e principi costituzionali, consapevoli della rimonta straordinaria della nostra forza politica con questa investitura popolare”, dice il presidente del Movimento 5 Stelle. Il leader M5S Giuseppenon fa sconti al capo dei dem: “Non cerchi capri espiatori per il suo fallimento” Marisponde anche deciso alle accuse del segretario del Partito democratico Enrico Letta (che durante la giornata aveva accusato i 5S di essere la causa della vittoria del centrodestra) invitandolo a “non cercare capri espiatori a cui addossare le sue responsabilità”.si presenta in conferenza stampa con la consapevolezza di avere compiuto un piccolo capolavoro resuscitando un M5S ...

