Congresso del Pd, chi sarà il nuovo segretario dem che rimpiazzerà Letta dopo la sconfitta alle urne? Tra i nomi papabili Bonaccini e Schlein (Di martedì 27 settembre 2022) Si va verso il Congresso del Pd per scegliere il nuovo segretario che sostituirà Enrico Letta dopo la sconfitta alle elezioni del 25 settembre. Tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza figurano Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Congresso del Pd, chi sarà il nuovo segretario dem che rimpiazzerà Letta dopo la sconfitta alle urne? Il clamoroso flop del Partito Democratico e della strategia del voto utile alle urne ha acceso un faro sulla fine dell'era di Enrico Letta al Nazzareno.

EnricoLetta : La dichiarazione in cui mi assumo le responsabilità del risultato e convoco un Congresso di profonda riflessione su… - you_trend : ?? Il Segretario del PD Letta ha appena annunciato che non correrà per la carica di segretario al prossimo congresso… - riotta : Chi vorreste come segretario eletto dal congresso @pdnetwork dopo il passo indietro del segretario Letta? - robellardi : @danielaranieri Almeno Letta ha abbandonato la nave ben prima del congresso. Una specie di schettino gentile insomma - NackaSkoglund89 : @Yuro_23 Sì sì, doveva finire nel 2021 con Bc Partners e poi nel 2022 con il blocco del Congresso ai funzionari di… -