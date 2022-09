Congratulazioni a Giorgia Meloni da Zelensky su Twitter (Di martedì 27 settembre 2022) “Congratulazioni a Giorgia Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni politiche italiane”. Lo ha scritto su Twitter in italiano il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano”, ha scritto Zelensky. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 27 settembre 2022) “e al suo partito per la vittoria alle elezioni politiche italiane”. Lo ha scritto suin italiano il presidente ucraino, Volodymyr. “Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano”, ha scritto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TavaresValdeque : @GiorgiaMeloni @P_Fiala @ecrgroup Congratulazioni Giorgia! Ci auguriamo che il Brasile segua il suo esempio nelle prossime elezioni. - universo_astro : RT @dariodangelo91: #Zelensky twitta in ????: 'Congratulazioni a Giorgia #Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo… - dariodangelo91 : #Zelensky twitta in ????: 'Congratulazioni a Giorgia #Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezzi… - politicstanner : a Volodomyr, mi sa che non vi arriveranno più munizioni, altro che congratulazioni a Giorgia - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: VKTOR 'VIKTORIA'. (La 'transizione'). Viktor Orban si congratula con Giorgia Meloni per il trionfo nelle elezioni politiche,… -