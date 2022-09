Concorso riservato sostegno, prima supplenza poi anno di formazione e prova. Test finale prima del ruolo. Si attende il bando (Di martedì 27 settembre 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha incontrato i sindacati per una informativa sul Concorso straordinario per gli specializzati sul sostegno. A breve si attende il bando. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha incontrato i sindacati per una informativa sulstraordinario per gli specializzati sul. A breve siil. L'articolo .

