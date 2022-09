Concorso Ministero Istruzione, 304 funzionari amministrativi: graduatorie finali (Di martedì 27 settembre 2022) *aggiornamento del 27/09/2022: pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli avvisi recanti l’approvazione delle graduatorie finali del Concorso Ministero Istruzione per l’assunzione di 304 funzionari amministrativi, in riferimento ai profili professionali di funzionario informatico statistico (codice 04) e funzionario socio-organizzativo-gestionale (codice 02). Avviso Codice 04Avviso Codice 02 ***aggiornamento del 04/08/2022: sono stati pubblicati sul portale reclutamento.Istruzione.it gli elenchi dei candidati risultati idonei alle prove di luglio divisi per codici di Concorso, nonché l’indicazione del numero di partecipanti alla prova. Elenco idonei Codice 01 Elenco idonei Codice 02 Elenco ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 settembre 2022) *aggiornamento del 27/09/2022: pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli avvisi recanti l’approvazione delledelper l’assunzione di 304, in riferimento ai profili professionali dio informatico statistico (codice 04) eo socio-organizzativo-gestionale (codice 02). Avviso Codice 04Avviso Codice 02 ***aggiornamento del 04/08/2022: sono stati pubblicati sul portale reclutamento..it gli elenchi dei candidati risultati idonei alle prove di luglio divisi per codici di, nonché l’indicazione del numero di partecipanti alla prova. Elenco idonei Codice 01 Elenco idonei Codice 02 Elenco ...

