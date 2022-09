(Di martedì 27 settembre 2022) *aggiornamento del 27/09/: a metà settembre si sono concluse lescritte di selezione per idimessi adall’Arma dei. Sul sito istituzionale dell’Arma sono stati resi noti i calendari delle successivedi efficienza fisica, che si svolgeranno: – dal 3 al 21 ottobreper i VFP1 e VFP4,– dal 24 ottobreal 15 febbraio 2023 per i civili, militari in congedo e bilinguisti. Per quanto riguarda i candidati civili e i militari in congedo, possono accedere alletutti coloro che alla prova scritta abbiano conseguito un punteggio di almeno 54/100. Leggi gli avvisi *aggiornamento del 28/07/: pubblicate sul sito ...

NissolinoE : ?? All’interno dell’articolo trovi tutte le informazioni! -

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

"Preparare lo studente alin magistratura significa non soltanto incrementare la sua conoscenza dell'ordinamento ... è la parola d'ordine che Francesco Bellomo pronuncia ai suoidella ...... sentita non solo dae insegnanti, ma anche dal mondo della politica e degli ... Nell'ambito dell'Anno Europeo 2022, il Consiglio regionale ha pensato ad unspeciale per consentire ... Concorso Allievi Carabinieri 2022, bando da 4189 posti: calendario prove fisiche Attesa per dicembre la decisione del Consiglio di Stato dopo il nuovo proscioglimento sulla vicenda delle borsiste ...L'ex magistrato era accusato di stalking. Il gup di Bergamo: "Il fatto non sussiste" Per la vicenda del dress code che imponeva alle sue allieve e per le accuse di stalking e violenze privata nei conf ...