Concorrenti del Grande Fratello Vip 7 favorevoli alla vittoria di Giorgia Meloni: ecco chi sono (Di martedì 27 settembre 2022) Prima della diretta del Grande Fratello Vip 7, i Concorrenti della Casa più spiata d’Italia hanno visto il telegiornale e sono stati informati dei risultati delle Elezioni politiche 2022 compresa la vittoria di Giorgia Meloni. Concorrenti del Grande Fratello Vip felici per Giorgia Meloni: ecco chi sono Durante la diretta del GF Vip, Alfonso Signorini... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 settembre 2022) Prima della diretta delVip 7, idella Casa più spiata d’Italia hanno visto il telegiornale estati informati dei risultati delle Elezioni politiche 2022 compresa ladidelVip felici perchiDurante la diretta del GF Vip, Alfonso Signorini... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

KilljoyGP : Al #GFvip signorini e concorrenti raggianti per il ritorno al potere del padrone B. Arrivano i soldi! #ElezioniPolitiche2022 - neonvenus23 : Caro Alfonso, per meno della metà della metà della metà del cachet di Orietta ti darei opinioni precise sui concorr… - pa_sjj : RT @__carotina: Vi rendete conto che in quest'edizione quasi tutti i concorrenti hanno un blocco mentre l'anno scorso andavamo avanti con l… - blogtivvu : Concorrenti del Grande Fratello Vip 7 favorevoli alla vittoria di Giorgia Meloni: ecco chi sono - supremanes : RT @__carotina: Vi rendete conto che in quest'edizione quasi tutti i concorrenti hanno un blocco mentre l'anno scorso andavamo avanti con l… -